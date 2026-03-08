El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su visto bueno. "Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró a ABC News.

Medios estatales iraníes reportaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del abatido líder supremo Alí Jamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

"Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver atrás cada 10 años, cuando no tengamos un presidente como yo que no lo va a hacer", explicó el líder republicano.

El líder del régimen islámico iranía Ali Jamenei fue abatido murió el 28 de febrero, al comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder" y explicó que la actual ofensiva militar responde a la intención de Irán de "apoderarse de todo Medio Oriente".

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Aragchi, afirmó este domingo que la identidad del próximo líder supremo de su país sigue siendo una incógnita y rechazó cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión. Asimismo, aseguró que el pueblo de Irán es el que debe elegir a su nuevo líder. "No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos", declaró a la cadena estadounidense NBC.

Fuentes: afp/abc news/efe

