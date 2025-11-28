Se terminó el año futbolístico para River y lo hizo con un clima espeso, señales de ruptura y varias despedidas que marcan un cambio de época. Tras un semestre para el olvido y una eliminación que dolió más de la cuenta, este viernes el plantel bajó definitivamente la persiana… pero no todos regresarán en 2026.

La última práctica en Ezeiza dejó postales fuertes: algunos de los seis jugadores que no seguirán pasaron a saludar, otros prefirieron correr el telón en silencio y puertas adentro ya se habla de una reestructuración profunda. Con ese “diagnóstico” que se venía cocinando, Marcelo Gallardo fue claro en el mano a mano: Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez, Miguel Borja y Gattoni no continuarán. Para todos, el mensaje fue el mismo: no habrá renovación.

Los referentes, incluso aquellos con la gloria de Madrid marcada a fuego, tuvieron la chance de no volver a entrenarse. Sin embargo, el capitán y el lateral aparecieron en el River Camp para despedirse del grupo y cerrar su etapa con respeto y presencia. Fue un gesto que cayó bien puertas adentro, en un plantel golpeado pero consciente de que era tiempo de barajar y dar de nuevo.

El ciclo 2025 del Millonario terminó con más charlas que trabajos físicos, con autocrítica sincera y la convicción de que se necesita un golpe de timón urgente. Desde este fin de semana, el plantel quedará liberado y comenzará sus vacaciones hasta el 20 de diciembre, fecha clave para retomar los entrenamientos antes de una pretemporada que se anticipa intensa.

Pero la limpieza no termina ahí. En Núñez ya saben que hay otros nombres “en vidriera”: Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli podrían emigrar si llega una oferta razonable. Por edad, nivel y mercado, son los futbolistas apuntados para dejar una ganancia y liberar espacio en un plantel que necesita sacudirse, renovarse y volver a competir.