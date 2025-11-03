Arrancó el Campeonato Mundial Senior de Rafting en Aluminé

Con la participación de más de 400 atletas de élite se puso en marcha el Campeonato Mundial Senior de Rafting que se disputará desde este lunes 3 al domingo 9 de noviembre en Aluminé. El certamen es organizado cada dos años por la Federación Mundial dela disciplina y tendrá lugar en los ríos Ruca Choroi y Aluminé.

La competencia reunirá a 100 equipos de 35 países, compuestos por cuatro participantes cada uno. Competirán las categorías Senior Men, Senior Mixed, Senior Women y Para-Rafting. En tanto, las disciplinas serán Downriver, Slalom y RX Race.

El río Ruca Choroi está a 3 kilómetros de Aluminé, mientras que la sección Abra Ancha del río Aluminé se encuentra a 8 kilómetros. Ambos han sido elegidos en varias oportunidades como sede de este tipo de competencias por las inmejorables características que presentan para la práctica de deportes de aguas blancas.

La actividad, que combina deporte, turismo, aventura y naturaleza, cuenta con el auspicio y apoyo del gobierno de la Provincia del Neuquén, Municipalidad de Aluminé, Corporación Interestadual Pulmarí, Corporación Forestal del Neuquén, Worldrafting y Federación Argentina de Canoas.