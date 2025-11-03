Polémica arbitral, un equipo de LIFUNE B hizo una sentada en forma de protesta

Por el Torneo Oficial B de la Liga de Fútbol de Neuquén, jugaban el puntero Rio Grande frente a Rivadavia de Cutral Co, cotejo clave en la pelea por el título para el equipo de Ciudad Deportiva, que ganaba en el arranque, pero que insólitamente terminó con el cotejo suspendido por una protesta de su rival.

Rivadavia decidió hacer una sentada en el medio del campo como protesta por la terna arbitral, quedando el cotejo suspendido. Según argumentan del club de Cutral Co, habían tenido un gol en el arranque que no fue cobrado y jugada siguiente el equipo rival convierte en un supuesto fuera de juego. Esto, sumando la disconformidad del partido anterior en reserva, llevó al elenco a tomar la medida.

“Estamos cansados de sufrir estos agravios con los árbitros, porque no tenes como manifestar el disconformismo que hay. Sabemos que tendremos sanciones y quita de puntos, pero es la única manera de demostrarlo “expresó Omar Vielma, presidente de Rivadavia, agregando además que el descontento no viene solo de este partido sino de varios, y de la "soberbia con la que se manejan los árbitros hace tiempo. Sabemos que no es problema de la Liga y de los clubes, el malestar es con la mala actuación de ellos, siendo protagonistas todos los domingos”.

Por otro lado, el mandatario del club de Cutral Co sostuvo que “es la manera más pacífica que tiene los jugadores para expresarse”.

En un fin de semana con mucha actividad, los árbitros zonales estuvieron bajo la lupa por flojos desempeños, En Maronese hubo un gol legal para ambos equipos, que terminó siendo anulado por los jueces de líneas.

Por otro lado en Cutral Co, San Patricio denunció ser perjudicado por la terna arbitral (de Trelew) en la derrota 2-1 ante Alianza, sumando los maltratos post cotejos.