Gustavo Costas, entrenador de Racing, expresó un profundo dolor tras la eliminación de la Academia en las semifinales de la Copa Libertadores 2025, pero no dejó de resaltar la entrega de sus jugadores. "Los chicos dejaron todo, como siempre", afirmó en la conferencia de prensa posterior al partido.

Esta participación marcó un hito para el club, que alcanzó las semifinales por primera vez desde 1997. Sin embargo, el sueño de avanzar a la final se terminó tras caer ante Flamengo por un ajustado resultado global de 1-0.

Las ganas de no hablar del tècnico

Con visible tristeza, Costas confesó que no tenía "muchas ganas de hablar" y que necesitaba "llegar a casa" para superar el momento difícil. "Estuvimos a un paso, muy cerca, pero no lo logramos", reconoció el entrenador, que además se definió como un hincha más del equipo albiceleste.

Costas valora el esfuerzo de Racing en la Libertadores

El director técnico campeón de la Copa Sudamericana valoró la actitud de sus futbolistas, quienes en numerosas ocasiones entrenaron y jugaron a pesar de dolencias y lesiones. "Parecía que lo lográbamos", dijo, aunque no pudieron revertir el marcador adverso del partido de ida.

Por último, Costas agradeció el acompañamiento constante de la hinchada, tanto en el encuentro decisivo como durante toda la semana. "Fue una semana hermosa, hace años que Racing no estaba tan unido como lo estuvo", destacó, y enfatizó la necesidad de "seguir por este camino" para el futuro del club.