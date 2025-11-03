En el duelo destacado del lunes, Racing viaja a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba desde las 19 por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. La Academia buscará dejar atrás la eliminación por Copa Libertadores y se disputa tanto asegurar su presencia en octavos del certamen como meterse, al menos, en Copa Sudamericana el año que viene. El duelo se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y es transmitido por TNT Sports Premium.

El equipo de Gustavo Costas está 10°, igualado en 18 puntos con otros tres equipos y necesita sumar de a tres para mantener vivas sus chances de clasificación a los octavos de final. Para el encuentro, la Academia no podrá contar con su goleador Adrián Martínez. El delantero llegó con lo justo desde lo físico para jugar ante Flamengo y tendrá descanso. Misma situación para Marcos Rojo, que terminó al límite, y Gabriel Rojas, que se había desgarrado y tuvo una recuperación récord para disputar los dos partidos de la semi, también será preservado.

El Ferroviario, por su parte, viene de sumar siete puntos de los últimos nueve, y por este motivo puede subir en soledad a la punta de la Zona A, superando a Boca y Unión que tienen 23 puntos. Los de Omar de Felippe, con 21 unidades, saben que depende de sí mismos para terminar en primer lugar de la zona y asegurarse así la localía durante toda la fase de playoffs.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Fernando Martínez, Leonardo Heredia, Matías Perelló; y Gastón Verón.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Balboa y Luciano Vietto.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Luis Lobo Medina.