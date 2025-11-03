Huracán le ganó un duelo clave a Defensa y Justicia

En un duelo clave por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Huracán se quedó con una importante victoria por 3 a 1 sobre Defensa y Justicia en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello por la fecha 14 de la Zona A. El Globo se adelantó por el tanto de Luciano Giménez y el Halcón alcanzó el empate en el arranque del complemento por Abiel Osorio, pero la expulsión de Alexis Soto lo complicó y los de Frank Kudelka encontraron la victoria por los tantos de Leandro Lescano y Matko Miljevich. Ambos quedaron con 19 puntos y se ilusionan con avanzar a la fase final.

Pasando el cuarto de hora inicial, los visitantes abrieron el marcador gracias a Luciano Giménez, quien aprovechó una desatención defensiva del Halcón para poner en ventaja a su equipo.

Sin embargo, en el arranque del complemento, Abiel Osorio apareció para igualar el marcador y darle esperanza a los de Mariano Soso, que buscaban recuperarse ante su gente.

Pero antes de los siete minutos de la segunda etapa, una acción cambió el partido. La expulsión del defensor local Alexis Soto, que vio la roja directa tras una falta, que fue reclamada por jugadores, cuerpo técnicos e hinchas de Defensa.

Cerca de media hora de la etapa final, el Globo llega al desnivel, por intermedio de una palomita de Leandro Lescano, para marcar el 2 a 1 a favor aprovechando el hombre de más.

A diez minutos del final, El Globito sentenció la historia por intermedio de Matko Miljevic, para decretar el 3 a 1 final, tras un grave error del golero Bologna que desconcentrado provocó una infracción que determinó una infracción en el medio del área que la buena pegada del volante cambió por gol.

Con este resultado, el Globo quedó octavo en el Grupo A, con 19 puntos, con solo un punto más que Belgrano (10º) y Tigre (11º), quienes se medirán este lunes al cierre de la fecha. Por otra parte, el Halcón se ubicó en la séptima posición del mismo grupo, también con 19 unidades, pero con una mejor diferencia de goles.