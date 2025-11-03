En Vicente López, Platense se lo empató en la agonía del partido a Sarmiento

En el duelo válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Platense y Sarmiento de Junín empataron en 1 este lunes en el estadio Ciudad de Vicente López.

En la primera etapa tuvo dos situaciones claras para el elenco "Kiwi" con remates de Contrera y Morales que se encontraron mano a mano con el arquero pero en ambas ocasiones la definición fue imprecisa. Por el lado del "Marrón", Schor convirtió un tanto que fue anulado porque estaba en posición adelantada.

Ya en el complemento, cuando el "Verde" atravesaba el peor momento futbolístico del complemento, Gabriel Díaz, a los 27 minutos anotó el 1 a 0, luego de una habilitación de Morales que se arrojó al piso para habilitarlo y defina con el arco en soledad.

El equipo del "Colorado" Faundo Sava pudo haber ganado el encuentro porque se puso arriba en el marcador y cuando llegó la parda faltaba poco tiempo para el final, pero teniendo en cuenta le versión futbolística que plasmó en cancha y el poco recambio que posee en el plantel, también lo podía haber perdido.

Ya en el complemento, Sarmiento aguantó los embates de Platense, perdió la pelota y mucho más cuando se puso arriba en el marcador. Sin embargo, pese a que el local no está atravesando un buen momento, tiene otro recambio y con empuje y virtudes pudo alcanzar la igualdad. El empate del "Calamar" llegó sobre el final, en tiempo adicionado, y lo marcó Ronaldo Martínez de chilena tras una habilitación de cabeza de Vázquez.

Con este resultado, el conjunto de Junín aún no logró asegurar la permanencia en Primera División: tiene 31 puntos y está 25° en la Tabla Anual, por encima de Talleres (30), Newell's (30), Godoy Cruz (28), San Martín de San Juan (27) y Aldosivi (27). El Tiburón hoy descendería por promedios y el Santo sanjuanino lo seguiría por la Anual.