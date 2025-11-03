Un docente del colegio Bertrand Russell, de Banfield, fue suspendido tras filtrarse un audio explosivo donde se lo escucha insultando a estudiantes y lanzando un discurso político cargado de enojo y desprecio. La grabación, difundida en redes y medios, generó una ola de indignación entre padres, docentes y autoridades.

En el audio, el profesor —visiblemente alterado— reprende a los alumnos por “festejar resultados electorales” y lanza frases de fuerte tono político: “Viven en una burbuja, indiferentes frente al sufrimiento social”, y llega incluso a afirmar: “Tal vez dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital sin financiamiento”.

Tras la viralización del material, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, intervino de inmediato y calificó el episodio como un caso de adoctrinamiento político partidario y violencia verbal dentro del aula. En un comunicado oficial, la cartera señaló que la escuela actuó de manera preventiva suspendiendo al docente y notificó a las autoridades provinciales.

El Ministerio remarcó que este tipo de prácticas vulneran el derecho de los estudiantes a recibir una educación libre de imposiciones ideológicas, citando la Ley de Educación Nacional (26.206), la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) y la Ley de Convivencia Escolar (26.892).

Desde la Secretaría de Educación pidieron reforzar los mecanismos de control en todas las jurisdicciones para evitar nuevos casos de adoctrinamiento y recordaron que está disponible la línea gratuita 0800-222-1197 para realizar denuncias o consultas ante situaciones similares.

Mientras tanto, en la comunidad educativa de Banfield, el caso sigue generando repercusiones: padres exigen sanciones ejemplares, docentes debaten sobre los límites entre la opinión y la ideología en el aula, y el país vuelve a preguntarse hasta dónde puede llegar la política cuando entra en una clase.