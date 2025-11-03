El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 4 de noviembre se esperan lluvias aisladas, ráfagas intensas y variaciones térmicas en la provincia de Neuquén, con condiciones que irán desde los 4 hasta los 25 grados según la región.

Neuquén: lluvias aisladas y ráfagas

En Neuquén capital, el día comenzará con lluvias aisladas y una temperatura de 15 grados, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendrá mayormente nublado con una máxima de 25 grados. Los vientos soplarán del sur y del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Durante la noche, se espera que el viento rote al este, manteniendo la intensidad.

Lluvias y cielo cubierto en el centro y sur de la provincia

En Zapala, la jornada estará marcada por la nubosidad y algunas lluvias aisladas durante la madrugada y la noche. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 19 grados, con vientos leves del este y sudoeste.

Por su parte, en San Martín de los Andes el día se mantendrá húmedo y frío, con lluvias aisladas durante todo el martes. La mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 11 grados, con vientos del sudoeste y algunas ráfagas hacia la noche desde el este.

Norte neuquino con cielo nublado y lluvias por la noche

En Chos Malal, el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. Hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas, acompañadas por vientos del norte de entre 23 y 31 km/h.