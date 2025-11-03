La Provincia del Neuquén anunció una intervención integral en el edificio histórico de la Escuela Superior de Música, con el objetivo de preservar su valor patrimonial y garantizar su uso educativo.

La obra, que comenzará en los próximos meses, forma parte de la Ley N° 3399/2023, que declaró el inmueble como Patrimonio Cultural e Histórico de la Provincia.

Actualmente, el edificio fundacional —construido en 1912 como parte de la antigua Escuela N° 2— se encuentra inhabilitado para su uso por recomendación de la Dirección Provincial de Higiene y Seguridad del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Intervención técnica y conservación patrimonial

Desde la Dirección de Mantenimiento Escolar del Ministerio de Educación se informó que se realizará un mapeo de las patologías estructurales del inmueble y una posterior rehabilitación con criterios de conservación.

Los trabajos estarán a cargo de profesionales especializados en restauración de patrimonio histórico, quienes efectuarán cateos, ensayos y análisis de materiales originales para respetar los métodos constructivos y características de la obra original.

“El objetivo es poner en valor el edificio sin alterar su identidad, garantizando su preservación a largo plazo”, detallaron desde la cartera educativa provincial.

Nuevo cerramiento perimetral y mejoras en seguridad

Además, el proyecto incluye la renovación completa del cerramiento perimetral de la institución, con una inversión estimada de 90 millones de pesos.

La intervención contempla refacción de muros, demolición de canteros, reparaciones estructurales, pintura y colocación de rejas y portones metálicos. Según informaron, estas acciones buscan mejorar la seguridad del predio, impedir el acceso indebido y favorecer un entorno cuidado para estudiantes y docentes.

Inversiones recientes y nuevas carreras

Durante este año, la Escuela Superior de Música del Neuquén (ESMN) ya había concretado la readecuación de un sector del auditorio —que no se utilizaba— para construir una sala de sonido.

La obra, junto con nuevos equipos valuados en $15 millones, se orientó a la apertura de la Tecnicatura Superior en Sonido, una de las nuevas propuestas académicas del ciclo lectivo actual.