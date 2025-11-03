A la espera de la confirmación para el 2026, Franco Colapinto se presentará en Brasil

Una de las fechas más esperadas tanto para el piloto argentino Franco Colapinto, como sus fanáticos, ya que este fin de semana se correr el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en la ciudad de San Pablo, donde comienza a definirse el campeonato, y la parrilla de inicio para el 2026.

Con el piloto local Gabriel Bortoleto, el 7 veces campeón Lewis Hamilton, y el argentino Franco Colapinto, la Fórmula 1 dio a conocer la plata promoción para una nueva fecha de la máxima categoría del automovilismo mundial, donde las miradas están posicionadas en la pelea por el título donde Lando Norris lidera con 257, uno por encima de su compañero de equipo en McLaren Oscar Piastri. Al asecho está Max Verstappen quien acumula 321 con su Red Bull.

Para el piloto argentino Franco Colapinto será otra prueba más ya pensando en la confirmación para la temporada 2026 a bordo de un Alpine. Si bien la escudería francesa no anunció nada oficial, los medios especializados ya dan por hecho que el piloto argentina continuará en la máxima.

Aun así, la deuda pendiente de sumar puntos aún está. Si bien el auto no acompaña, el piloto mostró ser más rápido que su compañero de equipo Piere Gasly, terminando en México en el puesto 16. Ahora se viene Brasil el más cercano a “casa” para el piloto nacido en pilar.

“Tengo muchas ganas de ir ahí y disfrutar con todo. Se merecen un buen resultado y ojalá poder darles algo lindo”, dijo Colapinto post México, ya pensando en Interlagos y haciendo referencia a los fanáticos que dirán presente.

Alpine y el gran objetivo de mejorar su producción

En la pasada temporada, los argentinos se hicieron sentir en tierras brasileras para acompañar al piloto que aún estaba en Williams, y que venía no solo de sumar puntos, sino de revolucionar la categoría con su presencia. Su presentación no fue de las mejores, ya que debió abandonar por un fuerte golpe bajo la lluvia.

Ahora, el Gran Premio de Brasil trae otras condiciones para Colapinto, quien tendrá el sábado la carrera Sprint, posterior clasificación, y el domingo el Gran Premio que contará con un total de 305.879 kilómetros de distancias, distribuidos en 71 giros.