El Parque Nacional Lanín activó este lunes alrededor de las 13.30 un operativo de rescate luego de que se reportara la caída de una persona en la cara oeste del Volcán Lanín, en la zona de pre cumbre.

Según informaron fuentes del Parque, la persona se encuentra consciente y fue asistida por dos guías de montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) que se encontraban con otros grupos en el macizo.

Condiciones del terreno y despliegue

El terreno presenta pendientes de hielo y zonas de precipicio, lo que dificultó las tareas de evacuación.

En el operativo trabajan diez rescatistas del grupo ICE del Parque Nacional Lanín, junto a agentes técnicos y guardaparques del área Tromen.

A pesar de las condiciones del terreno, el cielo despejado y la buena visibilidad facilitaron las maniobras de aproximación y descenso.

El grupo inicia el descenso

Desde el Parque confirmaron que todos los integrantes del operativo comenzaron el descenso desde la zona de refugios y que la hora estimada de llegada es a las 22.30.

Los dos grupos de rescatistas ICE ya establecieron contacto con los guías para evaluar la situación y definir la ruta más segura hacia la seccional Tromen