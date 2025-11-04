En una de las semanas más cruciales de lo que queda del calendario, Boca se prepara para el Superclásico con River con la vuelta de Leandro Paredes al equipo. En lo que será un encuentro clave buscando asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores, Claudio Úbeda podría agregar un cambio más a la alineación y es la presencia de Ander Herrera.

Luego de dejar atrás una seguidilla de lesiones, el mediocampista español ha demostrado un nivel destacado en sus cinco ingresos consecutivos desde el banco. En adición a eso, Úbeda valora la conexión de Herrera tanto con Paredes (compartieron equipo en el PSG) como con Milton Delgado, otro de los que ha ganado terreno últimamente. Esto se vio especialmente cuando conformaron el tridente del medio ante Barracas Central por unos minutos.

Si el vasco ingresa como titular, quien podría salir es Carlos Palacios. Respecto a la defensa, no se esperan cambios pese a la salida de Juan Barinaga por una molestia ante Estudiantes en La Plata. La delantera se mantendría igual también, con Exequiel Zeballos secundando al doble 9 formado por Milton Giménez y Miguel Merentiel. Por último, Edinson Cavani está listo para ser convocado tras varias ausencias, pero irá al banco de suplentes.

La probable formación de Boca

De esta manera, los once de Úbeda de cara al Superclásico en La Bombonera estaría conformado por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Ander Herrera; Miguel Merentiel, Milton Giménez y Exequiel Zeballos.