El fallecimiento de Selva Alemán marcó un quiebre definitivo en la vida de Arturo Puig, quien tras más de cinco décadas de amor aún transita un duelo profundo. En una entrevista íntima, el actor se animó a contar detalles desconocidos de aquel día trágico y expuso una sospecha que lo acompaña desde entonces: la posibilidad de una mala praxis que habría cambiado el destino de su esposa.

Durante la charla con Karim González en el ciclo Sola en los bares, Arturo Puig recordó que ambos tenían planes inmediatos de viajar a Italia antes de comenzar la temporada teatral en Mar del Plata. Según relató, Selva Alemán se encontraba bien de salud, llevaba una vida ordenada y tenía controlada una arritmia por la que estaba medicada.

El actor explicó que todo comenzó con un dolor intenso en el estómago. En ese contexto, un primer médico acudió al domicilio, le tomó la presión y descartó un cuadro grave. “Dijo que estaba todo bien”, recordó Arturo Puig, quien aseguró que en ese momento jamás imaginaron que se trataba de un infarto.

Con el correr de las horas, el malestar de Selva Alemán se intensificó. Siempre fue dolor abdominal y nunca en el pecho, un dato clave que, según el actor, habría confundido al profesional que la atendió inicialmente. Alarmado, Arturo Puig volvió a pedir ayuda médica y esta vez llegó una ambulancia.

Fue entonces cuando los médicos confirmaron el diagnóstico: Selva Alemán estaba atravesando un infarto. El traslado a la Clínica Zabala fue inmediato, pero el cuadro ya era irreversible. “Entró y no salió más”, expresó con profundo dolor el actor, convencido de que una detección temprana podría haber cambiado el final.

Ante la posibilidad de una mala praxis, Karim González le preguntó si había pensado en iniciar acciones legales. Arturo Puig se mostró cauto y evitó confirmar cualquier denuncia formal, aunque dejó en claro que el error inicial sigue siendo una herida abierta.

La muerte de Selva Alemán, ocurrida el 3 de septiembre de 2024, sacudió al mundo del espectáculo argentino. La actriz tenía 80 años y una trayectoria respetada en teatro, cine y televisión, además de un fuerte compromiso con los derechos humanos.

La despedida en el cementerio de La Chacarita reunió a figuras como Ricardo Darín, Carlos Rottemberg, Marcelo de Bellis y representantes de la Asociación Argentina de Actores, que destacaron el legado artístico y humano de Selva Alemán, mientras Arturo Puig continúa aprendiendo a vivir con una ausencia que duele día a día.