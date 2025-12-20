El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profunda preocupación por la salud de Christian Petersen, quien permanece internado desde hace casi una semana en terapia intensiva con un cuadro extremadamente delicado. La noticia generó conmoción no solo por la gravedad de la situación, sino también por los detalles que se fueron conociendo en las últimas horas y que encendieron todas las alarmas.

Todo ocurrió durante una excursión que Christian Petersen realizó en el volcán Lanín. En medio del ascenso, el chef sufrió una descompensación severa que obligó a una intervención inmediata. Gracias a la rápida reacción de un guardaparque, pudo recibir los primeros auxilios en el lugar, lo que resultó clave para salvarle la vida en una situación límite.

Según se supo, Christian Petersen fue atendido de urgencia tras presentar una arritmia cardíaca. Luego de ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a un centro médico cercano, donde su cuadro obligó a una internación inmediata en terapia intensiva. Desde entonces, su evolución es seguida minuto a minuto por el personal médico.

Quien aportó nueva información fue Laura Ubfal, que a través de su portal reveló detalles precisos sobre el estado del chef. La periodista explicó que Christian Petersen se encuentra internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, aunque la noticia tomó mayor repercusión recién en las últimas horas.

En medio de la preocupación, surgió la posibilidad de trasladar a Christian Petersen a Buenos Aires para continuar con un tratamiento más complejo. Sin embargo, Laura Ubfal fue contundente al explicar por qué esa opción aún no es viable. Según indicó, los médicos esperan una mejora concreta en sus parámetros de salud antes de autorizar cualquier movimiento.

El traslado no es una decisión menor. De acuerdo a lo que se informó, Christian Petersen permanece en estado crítico y cualquier traslado sin estabilidad podría poner en riesgo su vida. Por ese motivo, el equipo médico decidió priorizar la contención y el monitoreo constante en el hospital donde se encuentra.

Desde medios locales reconstruyeron el dramático momento vivido en la montaña. Christian Petersen fue descendido sedado, trasladado en ambulancia y luego diagnosticado con un brote y una fibrilación auricular, una arritmia que acelera el ritmo cardíaco de forma peligrosa.

Mientras tanto, el entorno del chef y el ambiente artístico siguen con atención cada parte médico. Las próximas horas serán decisivas para la evolución de Christian Petersen, y la expectativa está puesta en que pueda estabilizarse para evaluar, finalmente, su traslado.