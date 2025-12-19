Minutos antes de las 15 de este viernes, una camioneta Ford EcoSport se incendió mientras circulaba por el puente carretero que conecta las ciudades de Neuquén y Cipolletti, generando preocupación entre automovilistas y demoras en el tránsito.

El siniestro se produjo a la altura del acceso a los barrios ubicados sobre la margen del río Neuquén. Según pudo saber Mejor Informado, las personas que viajaban en el vehículo lograron salir antes de que el fuego se propagara, por lo que no se registraron heridos. El conductor declaró que es oriundo de Cinco Saltos y que tiene seguro contra terceros.

"Ibamos a hacer las compras con mi mujer para no hacer todo a último momento para las fiestas", le comentó José Rodríguez, dueño de la camioneta al programa "Entretiempo", que se emite por AM550 La Primera. "Estamos bien en el sentido físico, pero estamos destrozados porque perdí el trabajo de años", lamentó.

A raíz del incendio, se desplegó un operativo de bomberos para sofocar las llamas y asegurar la zona. Esto provocó importantes demoras en el tránsito, especialmente en el sentido Cipolletti–Neuquén, uno de los más cargados en horario de la tarde.

Mientras se desarrollaban las tareas de extinción y enfriamiento del vehículo, el paso permaneció reducido, generando filas y complicaciones para quienes cruzaban el puente.

Aunque las causas del incendio aún no fueron confirmadas, el hecho no dejó personas lesionadas. Las autoridades recomendaron circular con precaución y atender las indicaciones del personal de emergencia hasta la normalización del tránsito.

La entrevista completa: