La vergonzosa e irresponsable actitud del técnico de la 6ª división del Club Experimental de Cinco Saltos provocó una batalla campal en su propia cancha promediando el cruce de sus dirigidos ante Unión Alem Progresista por uno de los pendientes de la Liga Deportiva Confluencia.

Los planteles de la categoría 2009 llegaron a la noche del jueves con la misión de poner al día el calendario de la competencia futbolística rionegrina. Es que los puntos eran de vital importancia para los locales en su lucha por ganarse un lugar en la A de la Liga para la próxima temporada.

Sin embargo, promediando el encuentro, el técnico Máximo Mora de los saltenses protestó ante el juez del partido por una decisión deportiva y la escena terminó en roja para el conductor de los menores. Sin contener sus emociones, la cabeza del grupo de Experimental intentó agredir a la autoridad del partido, quien retrocedió sobre sus pasos y evitó la agresión.

Pero el accionar violento no terminó allí, sino que un par de jugadores de los anfitriones decidió tomar cartas en el asunto, a lo que el árbitro volvió a evitar ser alcanzado con una gran destreza física.

Entre gritos e insultos, el plantel visitante de Allen intentó reunirse en el campo de juego para retirarse a los vestuarios, cuando sus rivales advirtieron la situación y fueron al cruce, lanzando golpes de puño ante todos los que se cruzaban con la otra camiseta.

Acción repetida

En esta misma cancha de Cinco Saltos se vivieron lamentables incidentes el pasado noviembre, hace casi un mes atrás, cuando el club local se enfrentó con San Sebastián de Cipolletti por un partido de la 7ª división.

Aquella vez y en esta oportunidad, fueron los mismos padres y familiares de los protagonistas quienes grabaron las violentas imágenes que identificaron a varios futbolistas de la categoría 2010, cruzándose a piñas en el medio de la cancha ante el llanto de los mayores presentes.

A diferencia de lo vivido el mes pasado, cuando fueron los cipoleños quienes atacaron de manera salvaje a sus pares de Cinco Saltos, esta vez fueron los integrantes del Club Experimental los que desataron la locura.

Comunicado oficial

A las pocas horas de sucedido los hechos, la dirigencia del Club Experimental emitió un comunicado repudiando los hechos violentos que se vivieron dentro del campo de juego. Sin embargo, no se hizo mención a la situación del técnico Mora.

El texto completo de la Comisión Directiva saltense dice: "El Club Experimental manifiesta su absoluto repudio ante los hechos de violencia ocurridos durante el partido de la Sexta División frente a Unión de Allen.

La violencia no es admisible bajo ningún punto de vista y resulta totalmente incompatible con los valores que promovemos como institución. Estos hechos reflejan una problemática de violencia que atraviesa a nuestra sociedad y que no puede ni debe trasladarse a los espacios deportivos.

Imagen de la publicación oficial en redes de la dirigencia de Experimental repudiando los hechos violentos en el partido de sexta división.

En especial, en las categorías formativas, el fútbol debe ser un ámbito de aprendizaje, respeto, convivencia y formación humana.

Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte como herramienta educativa y rechazamos enérgicamente cualquier conducta que atente contra estos principios".