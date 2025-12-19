La Justicia Federal investiga un hecho ocurrido en Colonia Benítez, donde se descubrió el desvío de casi 9 kilos de estupefacientes que debían ser destruidos bajo control judicial. El procedimiento formaba parte de un megaoperativo anticrimen en el que se incineraron más de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína, uno de los más importantes del año en la provincia.

Las primeras irregularidades surgieron durante el pesaje final de la droga incautada. El secretario del Juzgado Federal advirtió inconsistencias y solicitó la intervención de fuerzas de seguridad nacionales.

Intervención de Gendarmería y detenciones preventivas

La Gendarmería Nacional verificó que una parte del material no había ingresado al proceso de destrucción. Ante esa confirmación, el fiscal federal ordenó la detención preventiva de siete policías que formaban parte del dispositivo de custodia.

Los agentes quedaron imputados bajo el nuevo sistema acusatorio federal, implementado el 1 de diciembre, que otorga al Ministerio Público Fiscal la conducción de la investigación. Se dispuso el secuestro de celulares, documentación y otros elementos para reconstruir la maniobra y determinar si existieron complicidades internas.

La unidad involucrada y la reacción institucional

Los efectivos arrestados pertenecen al área de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, una división especializada en prevención de adicciones. La confirmación fue brindada por Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Institucional (OCI).

En paralelo, el Ministerio de Seguridad provincial ordenó la suspensión preventiva con retención de haberes y abrió un sumario administrativo. Desde la conducción policial señalaron que se trata de un episodio de “extrema preocupación institucional”.

Investigación en curso y secreto de sumario

Debido al secreto de sumario, la Policía provincial no accede al expediente. Se espera una definición sobre la situación procesal de los detenidos en las próximas horas.

La Justicia Federal intenta determinar si se trató de un hecho aislado o del posible ingreso en un entramado más amplio de desvío de estupefacientes.