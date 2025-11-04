En uno de los duelos más atractivos de toda la fase liga, el Liverpool recibe a Real Madrid en Anfield por la cuarta jornada de Champions League. El duelo tendrá la presencia desde el arranque de Alexis Mac Allister para los Reds, en tanto que el Merengue no podrá contar con Franco Mastantuono, que se lo pierde debido a una pubialgia. El encuentro es transmisión de Fox Sports y Disney+. Por ahora, es victoria 1-0 de los Reds.

Mac Allister y un cabezazo letal

A los 16 minutos del complemento, un Liverpool que no paraba de ir contra el arco del Merengue encontró en la cabeza del argentino la apertura del marcador. Un tiro libre flotado de Dominik Szoboszlai encontró el anticipo de Macca, que apareció por el área chica para derrotar a un Thibaut Courtois que parecía infranqueable, entregándole el 1-0 a su equipo en Anfield.

Courtois, la figura del partido

El arquero del Real Madrid fue una verdadera muralla en Anfield para evitar el tanto local. En su primera gran intervención del encuentro, el belga se enfrentó mano a mano con Szoboszlai, que definió de primera tras el centro de Florian Wirtz pero se topó con la salida de Tibu, que evitó el 1-0.

Minutos más tarde el húngaro volvió a probar a un Courtois que se mostró infranqueable. El volante de Liverpool tomó la pelota desde afuera del área y sacó un violento remate al segundo palo que el guardameta del Merengue despejó al córner.

El arquero belga continuó lo que fue un auténtico show de atajadas en la última del primer tiempo. Esta vez el que probó fue Mac Allister, que sacó un disparo fortísimo que se le metía por abajo al palo izquierdo, sin embargo Courtois sacó una mano más para desviar el tiro y sostener el 0-0.

La gran actuación del guardameta de Real Madrid se extendió a los primeros minutos del complemento. Primero, respondió de gran forma ante un cabezazo de Virgil van Dijk, y en el córner posterior a aquella atajada, volvió a negarle el gol a Liverpool a mano cambiada ante un cabezazo de Hugo Ekitike.

¿Fue penal para Liverpool?

En otra de las destacadas de la primera parte, un disparo de Szoboszlai le rebotó en la mano a Aurelién Tchouaméni y el rumano István Kovács había cobrado penal en primera instancia. Sin embargo, luego de un llamado del VAR y la posterior revisión del árbitro, la decisión fue revocada: no hubo penal ni tiro libre porque el juez consideró que finalmente no fue una mano intencional.

Formaciones

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Mohamed Salah y Hugo Ekitiké.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelién Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Júnior y Kylian Mbappé

Estadio: Anfield.

Árbitro: István Kovács (Rumania).

La previa

El juvenil argentino se suma a las ausencias previamente confirmadas de la Casa Blanca, que no tendrá tampoco a Dani Carvajal, Antonio Rüdiger ni David Alaba. A pesar de estas bajas, Xabi Alonso dispondrá de la mayoría de sus habituales titulares y la alineación de hoy será muy similar a la mostrada en el último Clásico, con Valverde ocupando el lateral derecho y Bellingham acercándose a la línea de ataque, donde acompañará a Vinicius y Mbappé.

El Liverpool, por su parte, afrontará el encuentro sin dos piezas importantes que llegaron este verano: Alexander Isak y Jeremie Frimpong, descartados para este compromiso. Por su parte, será el segundo partido seguido de titular para Mac Allister, que venía alternando titularidades con suplencias. Por último, cabe destacar que será el retorno de Xabi Alonso y Trent Alexander-Arnold al club inglés que durante mucho tiempo fue su casa, aunque se espera que el recibimiento sea bien distinto para ambos: con el DT habrá cariño y con el lateral cierto rencor por su salida en calidad de libre hacia el Real Madrid en este mercado.