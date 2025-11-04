Milagro en la comisaría: lllegó con su hija en brazos, sin signos vitales y se encontó un héroe

Cerca del mediodía, una escena desesperante sacudió la rutina de la Comisaría 33° de Allen. Una joven madre irrumpió en la dependencia con su beba de un año en brazos, sin respirar. Gritaba por ayuda, desbordada por el miedo, la pequeña no reaccionaba.

Sin perder un segundo, uno de los efectivos de guardia tomó a la niña y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Fueron segundos eternos, hasta que, finalmente, la beba expulsó flemas y volvió a respirar. El alivio fue inmediato, pero la urgencia no había terminado.

Mientras se solicitaba una ambulancia al hospital local Ernesto Accame, los policías decidieron no esperar. Subieron a la madre y a la menor al patrullero y partieron rumbo al centro de salud. Durante el trayecto, el personal policial no dejó de monitorear a la niña, que poco a poco recuperaba el color y la estabilidad respiratoria.

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que la beba estaba fuera de peligro. Comenzó a recibir atención médica y quedó en observación. La rápida intervención del oficial fue clave para evitar un desenlace trágico.

Según relató la madre, todo ocurrió en cuestión de segundos, se encontraba en un edificio público cuando notó que su hija no reaccionaba. Sin dudarlo, corrió hasta la comisaría más cercana, allí encontró lo que no siempre se encuentra: una respuesta inmediata, humana y efectiva. Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro remarcaron la importancia de la capacitación en primeros auxilios.