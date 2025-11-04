¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 04 de Noviembre, Neuquén, Argentina
EN CENTENARIO

Habrá una carrera solidaria por los 20 años del Hospital Doctor Natalio Burd

Será el sábado 8 de noviembre sobre una distancia de 5 kilómetros y tendrá como epicentro en el predio de la Avenida Libertador donde habrá artistas en vivos y actividades para el cuidado de la salud

Por Hugo Alejandro Amaolo
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 18:06
El sábado 8 de noviembre a partir de las 17 comenzará una actividad solidaria para celebrar los 20 años del Hospital Doctor Natalio Burd de Centenario desde que comenzó a funcionar en el edificio de la avenida Libertador al 700. Habrá una carrera de 5 kilometros organizada con la colaboración de Valle Trail se realizará desde ese lugar hasta la calle 7, acceso Jaime de Nevares, Ruta 7 y luego finalizará en el predio.

Las inscripciones se realizan mediante la web (link) y no tiene costo, pero el objetivo principal es la donación de elementos para los talleres terapéuticos. Además, habrá actividades como yoga y otras para el cuidado de la salud de la comunidad.

Claudia Rayman, a cargo de la Secretaría del nosocomio centenariense, comentó que "la idea es que quede instaurada como una actividad anual, la carrera es solidaria y cuando entren al QR va una planilla adjunta donde solicitamos los materiales para los dispositivos del hospital como la huerta también, el taller de arte”. 

La acreditación iniciará a las 17 y la carrera a las 18 informó Rayman, también comentó que habrá una charla previa de los organizadores, a s vez destacó la importancia de la labor del personal del hospital: “Somos un hospital cabecera absorbemos también Vaca Muerta, acá los compañeros han aportado ideas, las remeras, las medallitas todos fueron participando con sus ideas, estoy supercontenta del acompañamiento” expresó.

