Habrá una carrera solidaria por los 20 años del Hospital Doctor Natalio Burd

El sábado 8 de noviembre a partir de las 17 comenzará una actividad solidaria para celebrar los 20 años del Hospital Doctor Natalio Burd de Centenario desde que comenzó a funcionar en el edificio de la avenida Libertador al 700. Habrá una carrera de 5 kilometros organizada con la colaboración de Valle Trail se realizará desde ese lugar hasta la calle 7, acceso Jaime de Nevares, Ruta 7 y luego finalizará en el predio.

Las inscripciones se realizan mediante la web (link) y no tiene costo, pero el objetivo principal es la donación de elementos para los talleres terapéuticos. Además, habrá actividades como yoga y otras para el cuidado de la salud de la comunidad.

Claudia Rayman, a cargo de la Secretaría del nosocomio centenariense, comentó que "la idea es que quede instaurada como una actividad anual, la carrera es solidaria y cuando entren al QR va una planilla adjunta donde solicitamos los materiales para los dispositivos del hospital como la huerta también, el taller de arte”.

La acreditación iniciará a las 17 y la carrera a las 18 informó Rayman, también comentó que habrá una charla previa de los organizadores, a s vez destacó la importancia de la labor del personal del hospital: “Somos un hospital cabecera absorbemos también Vaca Muerta, acá los compañeros han aportado ideas, las remeras, las medallitas todos fueron participando con sus ideas, estoy supercontenta del acompañamiento” expresó.