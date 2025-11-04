Desde este martes 4 de noviembre funciona legalmente en Neuquén capital la aplicación de transporte de pasajeros Cabify. Destacaron que la empresa cumplió con todos los requisitos que exige de la ordenanza municipal, por lo cual se puso en marcha su servicio, sumando una nueva opción para moverse en la ciudad.

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte anunció que la compañía ya está habilitada y agregó que esto se hará con autos particulares reglamentados, pero también pueden prestar el servicio los taxis y remis que trabajen con la aplicación. Cabify inauguró su servicio con 86 vehículos particulares, y 90 entre taxis y remis: “Todos ya cumplieron con los requisitos y estimamos que con el correr de los días se va a ir incrementando la oferta”, indicó.

Además, desde hoy todo el servicio de taxis y remises está regulado con la aplicación municipal TaxiGo para modernizar el servicio, brinda más seguridad y permite la interacción.

Espinosa enfatizó que Cabify es la única compañía autorizada para operar en la ciudad por lo tanto el resto de plataformas no son legales en la capital neuquina: “Vamos a salir a fiscalizar y controlar que todas aquellas personas que trabajen en esta modalidad de plataforma de intermediación del transporte y no estén habilitadas. A quienes no estén circulando formalmente las vamos a combatir”.

Por esto quienes realicen la actividad de servicio de transporte con empresas no inscriptas tendrán su vehículo retenidos, ya que las demás aplicaciones siguen siendo ilegales.

Por último Espinosa pidió que quienes estén interesados en prestar este servicio se registren formalmente. Recordó que la documentación y los pasos son sencillos y pueden cumplirse en el sitio web de la Municipalidad. En la plataforma Muni Exprés podrán inscribirse y obtener la habilitación para trabajar de esta forma.

Cuánto pueden costar algunos viajes cotidianos en Neuquén con Cabify

Cabe destacar que los precios varían según el horario, en horas picos las tarifas son más elevadas ya que hay menos disponibilidad de vehículos.