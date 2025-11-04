Carlos Lanzaro explicó por qué afiliaron al club de Messi

Carlos Lanzaro, ex arquero, preparador físico, directo técnico, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, titular de la Federación Provincial y responsables del armado en el interior del Consejo Federal de AFA, explicó este pasado fin de semana, la afiliación de Leones Fútbol Club de Rosario, el club creado en 2015 por la Fundación Messi, a la Primera C.

En su estada en Rincón de los Sauces, acompañando a 9 de Julio de Rafaela, que eliminó a Deportivo Rincón del Torneo Federal A el domingo pasado en Ciudad Deportiva, comentó la determinación de sumar en forma directa a la cuarta categoría del fútbol argentino para clubes directamente afiliados.

La institución del capitán de la selección argentina, jugará en la Primera C a partir de la temporada que viene, la 2026. El trámite quedó plasmado en el Boletín Oficial Nª 6752 y fue aprobado en la Asamblea Ordinaria por unanimidad. Esta gambeta, como las del “10”, le permite ingresar al fútbol de AFA sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja.

"Es una de las tantas instituciones que tengo el honor de presidir dentro de la Federación Santafesina de Fútbol. Nosotros estamos convencidos del crecimiento que pueden tener estas instituciones, que nos han dado grandes jugadores", aseguró Carlos Lanzaro, presidente de la Federación que reúne a todas las ligas de la provincia de Santa Fe.

Matías Messi, presidente de Leones Fútbol Club de Rosario, junto a su hermano Lionel

En la Asamblea donde se aprobó la incorporación de la entidad que regentea el actual jugador del Inter Miami, sostuvo que "a los directivos de Leones, encabezados por Matías Messi, decirles que si esta Asamblea aprueba su afiliación, les daremos la bienvenida. Es una categoría muy importante y tradicional dentro del fútbol argentino", expresó el santafesino Carlos Lanzaro.

En la misma asamblea se anunció a las nuevas ligas que han sido afiliadas, que son, Independiente de Fútbol Amateur (Malargüe, Mendoza), Costera del Río de La Plata (Verónica, Buenos Aires), Loretana de Fútbol (Loreto, Santiago del Estero), Regional Sureña Pampeana Bonaerense (Guatrache, La Pampa), Pellegrinense de Fútbol (Nueva Esperanza, Santiago del Estero) y Deportiva de Carmen de Areco (Carmen de Areco, Buenos Aires).