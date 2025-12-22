La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña sumará este martes una declaración que los investigadores consideran clave. En la provincia de Corrientes, María Regina Escobar prestará testimonio ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, en el marco de una investigación que sigue generando interrogantes a más de un año de la desaparición del niño de 5 años.

Escobar es la esposa de Jorge Luciano Bertón y nuera de María Victoria Caillava, una de las personas detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Según consta en el expediente, habría sido ella quien alertó a su marido sobre la desaparición del menor, a partir de un mensaje que vio en un estado de WhatsApp de una vecina.

La mujer fue citada para declarar a partir de las 7.30 de la mañana, luego de que una audiencia anterior se suspendiera. Personal de la Policía Federal la notificó formalmente y quedó advertida de que podría ser llevada por la fuerza pública si no se presenta, tal como establece el Código Procesal Penal.

Para los querellantes, su testimonio es central porque podría confirmar o desmentir los movimientos de ese día, ya que, según se indicó en la causa, Escobar estuvo junto a su esposo trabajando en un campo durante gran parte de la jornada en la que se perdió el rastro de Loan. También habría participado en traslados de animales, un dato que ahora será analizado en detalle por la Justicia.

Mientras avanza la etapa de declaraciones, la causa ya tiene fecha para el inicio del proceso judicial. El 27 de febrero de 2026 comenzarán las audiencias preliminares del juicio oral, donde se evaluarán pruebas y se definirá la lista de testigos.

En total, 17 personas llegarán a juicio, luego de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes decidiera unificar los expedientes. Siete imputados están acusados directamente por la sustracción y ocultamiento del niño, entre ellos familiares cercanos y un comisario, mientras que otros diez enfrentan cargos por encubrimiento, manipulación de testimonios y entorpecimiento de la investigación.

Con esta nueva declaración, la Justicia busca reconstruir con mayor precisión qué pasó el día en que Loan desapareció y esclarecer responsabilidades en un caso que sigue conmocionando al país.