Desde la llegada de Lionel Messi, el Inter Miami se convirtió en un equipo con muchos futbolistas argentinos alistados. Ahora, quiere sumar a uno más y de mucho peso. Las Garzas tienen mucho interés en incorporar a Giovani Lo Celso, para el próximo mercado de pases.

El mediocampista de la Selección Argentina milita actualmente en el Real Betis, donde tiene contrato hasta 2028. El equipo de Florida realizó una oferta informal alta en salario al jugador, pero aún no le llegó nada concreto a los Verdiblancos. El costo de transferencia comenzaría en 5 millones de euros como base.

El rosarino comenzó con titularidad en la presente temporada, aunque estas últimas semanas perdió protagonismo. Ya disputó 20 partidos, en los que anotó 2 goles y dio 2 asistencias y es una variante útil para el técnico Manuel Pellegrini.

De realizarse la operación, sería el octavo albiceleste en el Inter Miami junto con Messi, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Óscar Ustari. Cabe destacar que finalizaron los préstamos de Rocco Ríos Novo, Baltasar Rodríguez y Marcelo Weigandt y, además, existe la chance de que las Garzas sumen al roquense Facundo Mura, quien también es pretendido por River.