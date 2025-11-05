La final que puede cambiar todo ¿Que equipos necesitan que Argentinos levante la Copa?

La definición de la Copa Argentina no solo entregará un nuevo campeón. Lo que suceda esta noche en Córdoba entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia puede mover las piezas del tablero y alterar la clasificación a las copas internacionales de 2026.

El encuentro, que se jugará desde las 21.10 en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, mantiene en vilo a varios equipos de Primera. Es que, si el conjunto de La Paternal logra consagrarse, se liberará un cupo en la tabla anual que beneficiará a quienes pelean por meterse en la Sudamericana o, incluso, en la Libertadores.

Detrás de los candidatos, la atención se centra en Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre, Huracán y Lanús, todos con distintas necesidades y escenarios posibles.

Los que más se ilusionan:

Deportivo Riestra (51 puntos) aparece como el más favorecido. Si Argentinos se queda con la Copa, el Malevo quedará bien perfilado para jugar la Sudamericana y podría hasta ilusionarse con un repechaje a la Libertadores, siempre y cuando mantenga su posición en la anual y alguno de los de arriba gane el Torneo Clausura.

San Lorenzo (49 puntos) y Racing (47) también miran de reojo la final. Los de Boedo y Avellaneda necesitan sumar todo lo que queda y esperan que se liberen cupos para mantener viva la esperanza de jugar un torneo internacional.

Un escalón más abajo, Barracas Central (47), Tigre (46) y Huracán (46) siguen atentos cada movimiento. Si el Bicho levanta el trofeo, el camino hacia la Sudamericana 2026 podría despejarse para ellos.

El caso especial de Lanús:

El Granate (46) atraviesa un escenario particular: mientras pelea en la tabla local, disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Si se consagra campeón continental, asegurará su lugar en la próxima Libertadores sin depender de ningún otro resultado.

Los que no pierden la fe:

Más atrás aparecen Estudiantes (42) e Independiente (41), que todavía sueñan con colarse en la conversación. Para eso deberán ganar todo lo que les queda y rezar por un triunfo de Argentinos, lo que liberaría un cupo más. Además, también les conviene que Lanús grite campeón en el plano internacional.

En definitiva, la final de esta noche en Córdoba no solo coronará a un nuevo campeón: también puede redefinir la tabla anual y reacomodar el mapa de las copas internacionales. Porque mientras Argentinos y la Lepra se juegan la gloria, medio fútbol argentino estará mirando con la calculadora en la mano.