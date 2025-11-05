A días del Superclásico y con el equipo en uno de sus peores momentos futbolísticos desde su llegada, Marcelo Gallardo decidió redoblar la apuesta: seguirá siendo el técnico de River hasta diciembre de 2026. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en el Monumental, acompañado por Stefano Di Carlo, flamante presidente del club.

“Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene”, expresó el Muñeco, firme ante los micrófonos. Su continuidad llega luego de días cargados de tensión, tras la derrota con Gimnasia que provocó la bronca del público y multiplicó las versiones sobre una posible salida.

Gallardo no esquivó el contexto ni las responsabilidades: “Es un momento de adversidad deportiva que la historia de River ya ha atravesado muchas veces. Sabemos que los objetivos de este año no se cumplieron como queríamos, pero generar un nuevo espacio para mentalizarnos otra vez nos va a hacer volver a ganar”.

El entrenador más ganador en la historia del club explicó por qué eligió anunciar la renovación en plena competencia y justo antes del duelo con Boca: “Me parece que la continuidad depende del convencimiento de todos. En otras etapas firmé por más tiempo, pero ahora preferimos hacerlo así. En River nos revalidamos todo el tiempo. Nadie está por encima del club”.

Con un tono más emocional, Gallardo dejó una frase que golpeó directo al corazón del hincha: “Soy un chico de la casa, un pibe de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que especulaba con eso no me conoce, no entiende de lo que estoy hecho ni cuánto quiero a este club. De lo que sí estoy seguro es de que vamos a volver a ganar”.

El Superclásico del domingo, desde las 16.30 en la Bombonera, asoma ahora con un condimento especial: la continuidad del Muñeco le pone un nuevo marco a un duelo que puede marcar el futuro inmediato del Millonario. Un triunfo ante Boca no solo le permitiría seguir soñando con la clasificación a la Libertadores, sino también reavivar la fe en un ciclo que, pese a los golpes, sigue escribiendo historia.