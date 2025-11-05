Es sin dudas el momento más difícil de Marcelo Gallardo desde que comenzó su camino en River, y, en la víspera de un nuevo Superclásico que le demanda un triunfo, el Muñeco evalúa un cambio de esquema con una línea de cinco defensores para el duelo ante Boca. El Millonario necesita ganar para recortarle al Xeneize la diferencia de cuatro puntos entre ambos en la tabla anual pensando en la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Dentro de esa dinámica, está la chance de que Enzo Pérez retorne a la titularidad.

El factor más importante a definir para que River salga con ese esquema es la condición física de Sebastián Driussi. Si el delantero está plenamente recuperado, podría formar dupla ofensiva con Maximiliano Salas, lo que dejaría menos espacio para un sistema de tres centrales. Acá hay dos opciones: la más viable es que Juan Carlos Portillo pase a la zaga y Enzo Pérez vuelva a ser titular, pero también podría meterse Paulo Díaz, manteniendo al Sicario como mediocampista. En ambos casos el reemplazado será el lesionado Facundo Colidio.

Enzo Pérez podría retornar a la titularidad ante Boca.

El esquema que plantearía Gallardo no es nuevo y ya dio sus frutos en la última visita a La Bombonera. En medio de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2024 frente a Colo-Colo, River utilizó un esquema similar que terminó en victoria por 1-0 por el tanto de Manuel Lanzini. En aquella oportunidad, los tres centrales fueron Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Federico Gattoni, mientras que Fabricio Bustos y Enzo Díaz fueron los laterales.

Los dos que espera Gallardo

Más allá de la mala noticia de que Facundo Colidio no será de la partida en el Superclásico por un desgarro en su isquiotibial izquierdo, en River esperan hasta el final para recuperar a dos piezas clave: Driussi y Gonzalo Montiel. El delantero se recupera de una distensión en el isquiotibial, mientras que el lateral evolucionó favorablemente de su esguince de rodilla. Los dos serán evaluados a lo largo de la semana y esperan llegar, aunque con lo justo, con Boca.