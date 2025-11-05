En la continuidad de la Champions League, uno de los dos partidos de primer turno fue el empate 2-2 entre Chelsea y Qarabag en el estadio Tofiq Bəhramov de Azerbaiyán. Los Blues no la pasaron bien frente a los azeríes, pero se valieron de un gol del argentino Alejandro Garnacho, que ingresó en el entretiempo, para al menos llevarse un punto de vuelta a Inglaterra y seguir en una posición expectante de cara a la clasificación a octavos de final. Por su parte, Enzo Fernández y Facundo Buonanotte tambien fueron suplentes y entraron en el complemento.

El nacido en España pero nacionalizado argentino que llegó al club londinense en este mercado de pases anotó su primer gol por Champions y su segundo con los conducidos por Enzo Maresca en el comienzo del segundo tiempo cuando el Qarabag se encontraba sorpresivamente 2-1 arriba. A los ocho minutos de la parte final, Garnacho tomó un mal despeje de la defensa local, se acomodó para su zurda y la clavó contra el segundo palo para decretar así el resultado que sería definitivo.

La historia había comenzado de buena forma para Chelsea, que a los 14 minutos se pusieron arriba de la mano del brasileño Willian Estêvão. No obstante, los Jinetes sorprendieron y dieron vuelta en cotejo antes del entretiempo gracias a los goles de Leandro Andrade y Marko Jankovic de penal, que le entregaron una impensada ventaja al Qarabag. Fue allí que el Bichito apareció con su gran gol para que su equipo se lleve al menos una igualdad. Con el 2-2, los Blues se ubican en el 10° lugar con dos victorias, un empate y una caída.

Los tres argentinos, desde el banco

Si bien Maresca eligió un equipo alternativo a su once habitual, rápidamente se decantó por dos de los tres argentinos: Fernández y Garnacho reemplazaron a Andrey Santos y Jamie Gittens y le dieron una mano al Chelsea para restaurar la igualdad. Faltando 20 minutos, Buonanotte también hizo su aparición buscando los tres puntos, que finalmente no llegaron.