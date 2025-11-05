Racing Club vuelve a latir dentro y fuera de la cancha. El domingo 7 de diciembre se correrá una nueva edición de los clásicos 5K Racing, el evento deportivo que año tras año reúne a miles de corredores, socios y simpatizantes en una verdadera fiesta académica del deporte.

Organizada por el área de Atletismo del club, la carrera llega a su decimocuarta edición y mantiene su sello distintivo: la largada y llegada en el Estadio Presidente Perón, donde cada participante cruza la meta bajo el aliento de las tribunas del Cilindro.

Los corredores podrán elegir entre tres modalidades: 10K, 5K o 1K participativo, pensadas para diferentes niveles y edades, en un recorrido que combina las calles emblemáticas de Avellaneda con el corazón racinguista.

“Vuelve la carrera con más pasión”, remarcan desde la organización, que ya abrió las inscripciones en el sitio oficial 5kracingclub.com.ar. El evento está abierto tanto para socios como para no socios, con categorías competitivas y recreativas.

El ingreso a la zona de partida será a partir de las 7 de la mañana, mientras que las carreras comenzarán puntualmente una hora después. La jornada promete música, sorteos, stands deportivos y un cierre dentro del Cilindro, con una marea de camisetas celestes y blancas celebrando el espíritu racinguista.