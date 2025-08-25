El domingo 24 de agosto, más de 27.000 corredores participaron de la Media Maratón de Buenos Aires 2025, consolidándose como el evento atlético más multitudinario de Latinoamérica. La largada y llegada se ubicaron en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo, donde se vivió una jornada de alta competencia y gran despliegue organizativo.

El circuito urbano de 21 kilómetros atravesó Palermo y los barrios del norte y centro de la ciudad, regresando al punto inicial. Este trazado, homologado por la World Athletics, garantizó condiciones técnicas óptimas y fue escenario de marcas históricas en ediciones anteriores.

El ugandés Jacob Kiplimo se quedó con el primer puesto y estableció un nuevo récord del circuito con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos. Lo siguieron Seifu Tura Abdiwak, de Etiopía, con 59 minutos y 56 segundos, y el keniano Vinicent Nyamongo Nyageo, que cruzó la meta en 59 minutos y 57 segundos.

Entre los argentinos, Laureano Rosa fue el campeón nacional con un registro de 1 hora, 4 minutos y 8 segundos. Lo acompañaron en el podio Manuel Córsico (1:05:01) y Nahuel Di Leva (1:05:14).

En la rama femenina internacional, la victoria correspondió a la keniana Verónica Loleo con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 58 segundos. La siguieron Ftaw Zeray Bezabh (1:07:07) y Catherine Reline Amanong’ole (1:07:13), también de Kenia.

La marplatense Florencia Borelli se destacó en la clasificación argentina femenina, cruzando la meta en 1 hora, 9 minutos y 21 segundos y estableciendo un nuevo récord sudamericano y argentino en la distancia.

El evento contó con la participación de figuras de élite como Jacob Kiplimo, poseedor del récord mundial de medio maratón, y otros siete corredores masculinos con tiempos inferiores a la hora, entre ellos atletas de Etiopía y Kenia.

Por su parte, la representación sudamericana estuvo encabezada por Borelli y Daiana Ocampo, junto a competidores de Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Ecuador y Chile, consolidando la Media Maratón como una competencia de nivel internacional.

Medio Maratón de Buenos Aires entre los mejores 10 del mundo

La carrera forma parte del Campeonato Argentino de Medio Maratón y está incluida en el calendario de la World Athletics como Label Race, posicionándose entre las diez mejores pruebas del mundo según la federación. Además, sirve como antesala al Maratón Internacional de Buenos Aires, programado para el 21 de septiembre y que celebrará su 41° aniversario.

El operativo de emergencias fue de gran envergadura, con 14 ambulancias, un minibús de apoyo, 12 motos equipadas con desfibriladores, seis puestos de primeros auxilios, un puesto médico avanzado, un centro de coordinación de emergencias y un dron de videovigilancia. Más de 230 personas participaron en la seguridad y atención sanitaria, incluyendo 100 socorristas y 40 voluntarios en la llegada.

Los puestos de hidratación estuvieron estratégicamente ubicados en varios kilómetros, ofreciendo agua, bebida isotónica y frutas para los corredores. La largada se organizó en corrales según el tiempo estimado declarado, con tandas escalonadas desde las 7:57 hasta las 8:20. El tiempo máximo para completar la prueba fue de tres horas.

La competencia estuvo abierta a mayores de 18 años, federados o no, prohibiendo la participación de menores y el uso de dispositivos de transporte asistido. El circuito contó con señalización en cada kilómetro y controles de ruta que excluyeron vehículos ajenos, garantizando la seguridad de los participantes. Cada corredor portó un chip en el dorsal para el registro oficial de tiempos, cuyos resultados se publicaron a partir del 25 de agosto.

Los cortes de tránsito en la ciudad fueron significativos, afectando avenidas principales como Figueroa Alcorta, Libertador, Corrientes, 9 de Julio y otras, además del cierre de la bajada de la autopista Illia en Dorrego y Lugones durante la mañana del domingo.

Media Maratón de Buenos Aires 2025

Se premiaron a los tres primeros puestos de la clasificación general, el Campeonato Nacional, y categorías especiales como silla de ruedas y disminuidos visuales, siempre que al menos cinco participantes hubieran largado por categoría.

La Media Maratón de Buenos Aires continúa consolidándose como un evento de referencia en el atletismo regional y mundial, reuniendo cada año a corredores amateurs y profesionales en un circuito exigente y con una atmósfera festiva que celebra el esfuerzo y la pasión por el deporte.

Al cruzar la meta, los participantes recibieron una medalla que simboliza la dedicación y el compromiso en una de las pruebas más emblemáticas de Latinoamérica.