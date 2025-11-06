La Selección Argentina Sub-17 está en los 16vos del Mundial de Qatar. Los dirigidos por Diego Placente le ganaron por 1-0 a Túnez en el estadio ASPIRE Academy Pitch 5 por la segunda fecha del Grupo D con un gran gol de Facundo Jainikoski, obteniendo así su segundo triunfo consecutivo y asegurándose el boleto a la siguiente instancia.

En un duelo donde Argentina impuso condiciones, sobre todo en el primer tiempo, el combinado nacional se chocó con la figura de Slim Bouaskar, el arquero tunecino, que se hizo enorme para sostener el 0-0 negándole los goles a Matías Esquivel, a Jerónimo Gómez Mattar y a Thomas De Martis. No obstante, el ingreso clave de Jainikoski iba a establecer la diferencia a partir de un gran remate de afuera del área. El delantero de Argentinos Juniors pudo ampliar la diferencia, pero el travesaño se lo impidió.

La albiceleste empezó a pie firme en el Mundial de Qatar y sueña con su primera estrella en la categoría.

A pesar de la exigua diferencia, los de Placente terminaron redondeando una buena tarea ante un Túnez que, sacando una sola ocasión, no hizo trabajar demasiado al arquero Jose Castelau. Tres puntos, el liderazgo del grupo y la clasificación a 16vos asegurada para Argentina, que cerrará su participación en la primera fase ante Fiji, el rival más débil de la zona.

El gol de Jainikoski para la victoria

El atacante entró en el segundo tiempo y fue quien definió la historia con su gol. Después de una buena descarga de Simón Escobar, el futbolista argentino condujo, se acomodó y sacó un remate preciso desde fuera del área que venció la estirada del arquero Bouaskar para convertirse en el tanto del triunfo y la clasificación.