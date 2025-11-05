La Sub-17 va por otro paso firme: Argentina busca sellar el boleto ante Túnez en Qatar

La Selección Argentina Sub-17 volverá a presentarse este jueves en el Mundial de Qatar 2025, cuando enfrente a Túnez por la segunda fecha de la fase de grupos.

El encuentro se disputará desde las 10.30 (hora argentina) en la cancha 5 de la Aspire Academy de Doha, con arbitraje del italiano Andrea Colombo y transmisión de TV Pública y D Sports.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con confianza luego de la vibrante victoria 3-2 sobre Bélgica en el debut, donde mostró carácter, jerarquía y una gran capacidad de reacción. Con el objetivo de asegurar rápido su clasificación a los dieciseisavos de final, los juveniles argentinos buscarán otro triunfo que los deje a un paso del sueño mundialista.

Túnez, por su parte, llega entonado tras golear 6-0 a Fiyi en su estreno. Las “Águilas de Cartago” demostraron contundencia y se perfilan como un rival exigente para el conjunto nacional, que buscará imponer su estilo desde el primer minuto.

El cuerpo técnico argentino confía en repetir la intensidad y el juego asociado que le permitió dar vuelta el resultado ante los belgas, y mantener la línea de crecimiento del grupo.

Datos del encuentro

Mundial Sub-17 – Fase de grupos

Argentina vs. Túnez

Estadio: Aspire Zone (cancha 5), Doha

Hora: 10.30 (Argentina)

Árbitro: Andrea Colombo

TV: TV Pública y D Sports

Formaciones

Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar, Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.

Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffat.