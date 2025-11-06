La Fórmula 1 llega a Brasil con la expectativa por la definición del campeonato entre los Mc Laren y Max Verstappen, aunque en Argentina se espera con ansias la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para el 2026.

Son varias las pistas que se han develado en este sentido, la última fue la que dejó escapar Bizzarrap, amigo personal del piloto y ex sponsor fundamental en el desembarco del piloto local a la categoría.

Vía stream junto a “Davo Xeneize”, el productor musical sólo expresó: “Esperan a Brasil”, en alusión a lo que se viene para el joven piloto argentino que no está consiguiendo grandes resultados, de hecho no ha sumado ni un punto en el año, pero es una gran noticia que se sostenga dentro de la categoría más importante del mundo.

Este viernes, desde las 11:30, en el circuito de Interlagos será tiempo para la única práctica oficial del fin de semana en San Pablo. Por la tarde ya se correrá por la clasificación al sprint del sábado. El momento de acelerar de manera formal previsto para hoy será desde las 15:30.

Ya en sábado, los miles de fanáticos nacionales que han llegado al vecino país para ver la carrera, disfrutarán de la final corta a partir de las 11 y por la tarde ya se clasificará para la carrera del domingo. La clasificación oficial del Gran Premio brasileño está confirmada a partir de las 15.

Domingo por la tarde

La final de la 21ª fecha de la Fórmula 1 se pondrá en marcha el domingo a las 14 y están previstas 71 vueltas al trazado principal de Interlagos.

Norris llega por encima de Óscar Piastri por un solo punto, cuando restan las últimas 4 fecha del certamen. Pero todas las miradas están puestas en la levantada que ha tenido el Red Bull de Verstappen contra los dos McLaren.

Lando Norris llega como el nuevo líder del campeonato, un punto por encima de Óscar Piastri, también de McLaren.

El neerlandés es el piloto del momento y una nueva victoria en estas tierras llenará de preguntan al equipo británico que tenía la mesa servida y en el último tramo de la temporada ha experimentado un quedo alarmante.

En Argentina se podrá ver toda la programación en la pantalla de Espn Premium, Fox Sports, y la novedad de esta semana es DAZN que sólo pide descargar la aplicación y buena conexión a internet para prenderse a la transmisión oficial.