El Superclásico se juega también fuera de la cancha, y Boca lo sabe. A dos días del choque ante River, Claudio Úbeda deberá rearmar el equipo tras confirmarse tres bajas de peso: Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco.

El uruguayo, con una persistente inflamación en el psoas, se entrena de manera diferenciada hace semanas y prácticamente quedó descartado para el domingo. Si bien el cuerpo técnico mantiene una mínima esperanza de tenerlo en el banco, su falta de ritmo lo deja sin chances reales de ser titular.

En el mediocampo, la otra baja sensible es la de Rodrigo Battaglia. El volante sufrió un desgarro grado II en el sóleo de la pierna izquierda y no llega a tiempo para el Superclásico. Su lugar lo ocupará el juvenil Milton Delgado, que viene ganando terreno y minutos en los últimos encuentros.

La tercera ausencia confirmada es la de Alan Velasco. El ex Independiente continúa con la recuperación de una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha. En su lugar, Úbeda apostará por el chileno Carlos Palacios, de buenos rendimientos en las últimas fechas.

Más allá de los nombres, en Boca confían en mantener el funcionamiento que los llevó a encadenar victorias y a llegar con confianza al duelo más esperado del año. El Xeneize, pese a las bajas, buscará dar el golpe en casa ante su eterno rival.