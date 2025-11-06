Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico entre Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El árbitro, que ayer condujo la final de Copa Argentina con un desenlace de alto voltaje, fue confirmado por la Liga Profesional para hacerse cargo del encuentro más relevante del fútbol argentino.

La designación de Ramírez llega tras una noche donde el colegiado tuvo un fuerte cara a cara con Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia, que terminó con la expulsión del DT por insultarlo. El oriundo de González Catán, de 38 años, le ganó la pulseada a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, los otros dos que estaban en consideración.

Será el tercer Superclásico que dirija el árbitro, tercero en forma consecutiva además. Los últimos dos fueron victorias de River: el 1-0 en La Bombonera con gol de Manuel Lanzini y el 2-1 en el Monumental con los tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi (Miguel Merentiel igualó para Boca). El cuerpo arbitral que lo acompañará está constituido por Juan Pablo Velatti y Pablo González como jueces de línea, Pablo Giménez como cuarto árbitro y Héctor Paletta y Sebastián Habib como VAR y AVAR respectivamente.

Ramírez dirigirá su tercer Superclásico seguido.

Cómo les fue a Boca y River con Ramírez

El récord de River con el árbitro es de cinco triunfos, tres empates y cinco derrotas en 13 partidos, incluida la caída por penales ante Talleres por la Supercopa Internacional. En Boca, el historial indica que ganó seis, empató uno y perdió cinco de 12 encuentros en los que dirigió el juez internacional.