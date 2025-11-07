Este domingo, Boca Juniors recibirá a River Plate en una nueva edición del Superclásico, con un valor agregado: ambos equipos luchan por asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

Los pronósticos no solo llegan desde el ámbito futbolístico, sino también desde el mundo de la astrología, donde varios expertos en redes sociales han expresado sus predicciones para este partido crucial. Can Tarot recomendó que "el domingo River Plate pruebe de afuera del área. Después me avisan si entró. Estaré viajando".

Por su parte, Astrología Simple emitió una crítica hacia la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador para 2026. Según esta fuente, "la decisión de renovar para el 2026 por parte de Marcelo Gallardo fue muy mala ya que tiene una carta debut nefasta, la cual se vio reflejado durante todo este nuevo periodo. La gente de River seguirá sufriendo, nada de esto va a cambiar".

Pronósticos para el superclásico

Astrología Simple agregó una advertencia sobre el presidente de River, Jorge Di Carlo: "Así como di con exactitud el ciclo Brito, de la misma manera y más profunda analizaré a Di Carlo. Primero la carta es complicada porque tiene a Marte como regente en grado de pérdida y en tensión a Urano. Ya explicaré de manera más detallada de qué se trata".

En contraste, el astrólogo Giorgio Armas se mostró optimista con Boca: "No creo que pierda. Me marca mucho el número 2 y un apellido femenino. Buen primer tiempo de Boca. En el segundo llegará la fortuna de River. Un expulsado o lesionado en Boca. Si pasa eso, Boca clasificará a la Copa Libertadores 2026".

En términos deportivos, un triunfo de Boca le aseguraría la clasificación a la Copa Libertadores 2026, torneo que el club no disputa desde 2023, además de complicar notablemente las chances de River. Mientras tanto, el equipo Millonario necesita ganar para mantener viva la esperanza de acceder al certamen continental más importante.

El encuentro también estará marcado por la designación del árbitro Nicolás Ramírez, de 38 años, quien dirigirá su tercer Superclásico consecutivo tras haber sido elegido por la AFA pese a la polémica que generó su actuación en la final de la Copa Argentina.