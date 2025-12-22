Tránsito intenso y obras: piden precaución en rutas de Neuquén

Con el comienzo de las fiestas de fin de año y el incremento del flujo vehicular, el Gobierno de la provincia de Neuquén instó a extremar las precauciones al circular por rutas provinciales. A través de la Dirección Provincial de Vialidad se emitió un llamado a la responsabilidad vial, especialmente en corredores donde se ejecutan obras de pavimentación y repavimentación.

Actualmente, el Plan de Conectividad Vial se encuentra en plena ejecución en puntos estratégicos del territorio neuquino. Las intervenciones afectan a las rutas provinciales 7, 17, 6, 26, 23, 46, 62, 63, 60, 43 y 54, donde se recomienda circular con precaución por la presencia de obras activas.

En los tramos intervenidos hay desvíos habilitados, tareas de movimiento de suelo y maquinaria pesada en operación. Por ello, se solicita a los usuarios respetar la cartelería de velocidad y las señales de advertencia dispuestas para proteger tanto a los trabajadores como a quienes transiten por esos sectores.

Durante los días festivos, en la mayoría de los frentes de obra se mantendrán guardias mínimas de mantenimiento, con el fin de garantizar la transitabilidad y la señalización. Las cuadrillas operativas retomarán sus tareas habituales a partir del 5 de enero, fecha fijada para la reanudación plena del plan de obra.

Para obtener información en tiempo real sobre el estado de las rutas o para reportar inconvenientes, la Dirección Provincial de Vialidad habilitó la línea telefónica 2942 572138, disponible para toda la ciudadanía.

Entre las recomendaciones generales de seguridad vial, se sugiere verificar el estado mecánico del vehículo, anticipar la salida para evitar apuros, y no realizar maniobras de sobrepaso en zonas de obra. Se recuerda también la vigencia de la normativa de alcohol cero al volante, vigente en todas las rutas de la provincia.