Durante la inauguración de la nueva concesionaria BYD Villa Cabrera, a cargo de Familia Parra, se concretó un convenio entre EPEC y ACARA que simplificará el acceso a una tarifa eléctrica diferenciada para propietarios de vehículos eléctricos en Córdoba.

El acuerdo fue firmado por Claudio Alberto Puértolas, presidente de EPEC, y Sebastián Parra, presidente regional Córdoba de ACARA. La iniciativa busca que los compradores puedan gestionar la tarifa especial al momento de retirar su vehículo, sin tener que realizar trámites adicionales ante la distribuidora.

Los autos eléctricos en Argentina

EPEC se destaca como la única distribuidora en Argentina que ofrece una tarifa reducida para usuarios de autos eléctricos, con un valor del kilowatt más bajo durante el horario de valle, que comprende entre las 23 y las 5 de la mañana, período en el que se realiza la carga domiciliaria mayoritaria.

En el evento también se resaltaron los beneficios económicos y ambientales de la movilidad eléctrica e híbrida. Se estima un ahorro mensual cercano al 70% en costos de uso en comparación con vehículos nafteros, además de una contribución significativa a la reducción de emisiones contaminantes y a la eficiencia energética urbana, objetivos clave en las políticas provinciales y nacionales de movilidad sostenible.

EPEC y ACARA facilitan tarifa especial para autos eléctricos en Córdoba

La concesionaria BYD Villa Cabrera comenzará la venta con tres modelos: los eléctricos Dolphin Mini y Yuan Pro, junto con el SUV híbrido enchufable Song Pro. Además, se exhibió el Yangwang U9, un superdeportivo eléctrico con avanzada tecnología de suspensión y una velocidad máxima registrada cercana a los 500 km/h.