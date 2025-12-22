La temporada en juego de la Premier League quedará marcada como la que no festejó el clásico Boxing Day, por el acuerdo contractual y estructural que tiene con quien posee los derechos televisivos, quien permite apenas 5 fechas entre semanas, y una programación distribuida para todo el fin de semana.

El Boxing Day es un ritual clásico en el fútbol; todos los 26 de diciembre la Premier League festejaba la fecha como un ritual marcado por el consumo, los grandes eventos y el encuentro colectivo, pero este año, solo un partido de los diez que tiene la fecha 18 verá acción, donde Manchester United recibe a Newcastle United.

El motivo del cambio en la tradición es netamente contractual y estructural con el socio televisivo que tiene Premier Legue con los derechos de transmisión. En el acuerdo, se fijó la obligatoriedad de disputar 33 fechas en fines de semana, dejando solo cinco para entre semana. Producto de que el 26/12 caer viernes, que es considerado como fin de semana, es que Premier debió organizar los partidos también para el sábado 27 y domingo 28.

Manchester United vs Newcastle United, el único partido de Boxing Day para esta temporada

Producto de la gran cantidad de competencias europeas, y el nuevo formato de la FA Cup, el calendario se comprimió, y para esta fecha puntual, se hace imposible hacer la jornada completa entre semana, y evitar así la superpoblación de partidos en días laborales y superposición de horarios.

Por lo pronto, los hinchas mostraron su descontento por la rotura de una tradición que viene del siglo XIX, surgida cuando la alta sociedad británica guardaba los restos en caja de las celebraciones navideñas para entregarlos a la servidumbre, y estos luego compartían; tradición que fue mutando y que en la actualidad es considerada como la expresión cultural más pura de un fútbol que late al ritmo de la familia, la comunidad y la fiesta navideña.

Fecha 18:

Manchester United vs Newcastle United ( 26/12/2025)

Nottingham Forest vs Manchester City (27/12)

Arsenal vs Brighton & Hove Albion (27/12)

Brentford vs Bournemouth (27/12)

Burnley vs Everton (27/12)

Liverpool vs Wolverhampton Wanderers (27/12)

West Ham United vs Fulham (27/12)

Chelsea vs Aston Villa (27/12)