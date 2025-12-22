En un diálogo con Eduardo Feinmann en el programa “Alguien tiene que decirlo”, la ministra Sandra Pettovello se refirió con firmeza al episodio protagonizado por Juan Grabois durante la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón.

Pettovello calificó la acción como una toma ilegal de un edificio público y aclaró que no existe una motivación personal o política detrás del proceso judicial que enfrenta Grabois. Destacó con énfasis: “Acá no hay ninguna animosidad contra nadie, pero como diría parafraseando Patricia Bullrich, el que las hace, las paga”.

La ministra detalló que durante la ocupación se registraron hechos de violencia y daños materiales considerables. “Le pegaron a los policías, destruyeron el edificio que era el ex Instituto Perón, rompieron las puertas, las cerraduras, porque estaba todo cerrado y para pasar rompieron un blindex”, describió Pettovello.

Por esta razón, sostuvo que la causa judicial debe continuar su curso sin interrupciones. Expresó que de no avanzar, se correría el riesgo de que se normalice la toma de edificios públicos: “Esperamos que siga adelante porque si no le damos espacio a que la gente pueda ir por la vida tomando edificios públicos”.

Consultada sobre la posibilidad de que se haya abierto la investigación telefónica a Juan Grabois, Pettovello evitó emitir una opinión directa y señaló que esa decisión corresponde a la Justicia, respetando los límites institucionales.

Sandra Pettovello respalda la causa contra Juan Grabois por toma del Instituto Perón

Además, la ministra compartió una reflexión personal sobre su cambio de perspectiva tras asumir su función pública. Comentó: “Una cosa era mi visión como ciudadana y otra cosa es mi visión como funcionaria”.

Finalmente, manifestó su sorpresa ante ciertos comentarios que vinculaban a jueces y fiscales con posturas políticas y expresó su confianza en un Poder Judicial independiente y aséptico: “Yo creo que la Justicia tiene que ser aséptica en ese sentido y tengo fe de que vamos a caminar hacia ahí”.