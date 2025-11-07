En San Juan no se habla de otra cosa. Este sábado a las 21.30, San Martín se juega la vida ante Lanús en un duelo que puede definir su futuro inmediato en la Primera División. Con el agua al cuello y un ojo puesto en los promedios, la dirigencia del club tomó una decisión tan llamativa como polémica: vender entradas a solo 200 pesos para llenar el estadio Hilario Sánchez.

“Queremos que el equipo sienta el apoyo de su gente, que la cancha sea una caldera”, explicaron desde el club, que lanzó la promoción bajo el lema “Todos juntos por la permanencia”. La movida generó reacciones encontradas: algunos la aplaudieron como un gesto popular en tiempos difíciles; otros la criticaron por considerarla una medida desesperada.

La propuesta es simple: los socios con la cuota al día podrán invitar a un acompañante por solo $200 (monto administrativo). El objetivo, claro, es colmar las tribunas en una noche que promete ser de alto voltaje emocional.

El equipo dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli llega con la soga al cuello, y sabe que no hay margen de error. Si no logra un triunfo ante el Granate de Mauricio Pellegrino, podría quedar condenado al descenso incluso antes de que termine la fecha.

En lo futbolístico, el panorama no es el mejor. El arquero Matías Borgogno y el defensor Lucas Diarte arrastran molestias desde el clásico ante Godoy Cruz, mientras que Sebastián González intenta recuperarse para estar disponible. Con tres dudas clave, Romagnoli apuesta a la mística y al empuje de su gente para intentar una hazaña.

En San Juan lo saben: este sábado no se juega un partido más. Se juega el orgullo, la historia y la categoría. Por eso, en el Hilario Sánchez, el grito será uno solo: “¡Vamos Santo, que no se apaga la llama!”