El susto fue mayúsculo y el desenlace pudo haber sido mucho más grave. Matías Alé atravesó un momento crítico luego de que se desatara un incendio dentro de su vivienda en Nordelta, una situación límite que obligó a su traslado inmediato a una clínica para ser atendido por inhalación de humo. Tras varias horas de controles médicos, el actor logró llevar tranquilidad y contó cómo se encuentra.

El episodio ocurrió cuando Matías Alé se encontraba solo en su departamento de dos plantas, ultimando detalles antes de salir a cumplir con compromisos laborales. Tenía una jornada cargada por delante, con apariciones televisivas y un viaje programado, pero todo quedó suspendido de manera abrupta por un descuido doméstico que derivó en una escena de alto riesgo.

Según relató, el primer indicio fue confuso. Al salir del baño, percibió una especie de neblina en la planta superior, sin olor intenso. “Había como humo, una niebla. No tenía mucho olor, pensé que era del aire acondicionado y lo apagué rápido”, explicó. Sin embargo, al bajar, la situación se volvió alarmante: el departamento estaba cubierto por una densa humareda negra que no le permitía ver con claridad.

La desesperación fue inmediata. El actor comenzó a toser y a buscar el origen del fuego guiándose por la concentración del humo. “Ahí me encontré con una humareda tremenda, un humo negro en todo el departamento. No veía de dónde venía”, contó. Finalmente, detectó que el incendio se había iniciado en una caja de madera que contenía pan dulces recibidos como regalo el día anterior, cuyo envoltorio plástico comenzó a prenderse fuego y a generar humo altamente tóxico.

La situación se volvió aún más peligrosa al tratarse de una cocina completamente eléctrica. “No podía tirar agua porque toda la cocina es eléctrica”, explicó Matías Alé, quien intentó mover las cajas para evitar que el fuego se expandiera. La ayuda llegó minutos después, cuando su pareja regresó al hogar. Juntos lograron ventilar el lugar y sacar al perro, una prioridad en medio del caos.

A pesar de haber controlado el foco, la exposición al humo ya había sido significativa. “Empecé a toser mucho y ahí decidí ir directo a la clínica”, relató. Fue trasladado a la Clínica de Las Lomas de Nordelta, donde permaneció varias horas bajo observación. “Recién salimos de la clínica de Las Lomas de Nordelta. Estamos desde las 13:30 acá”, contó luego del alta.

En el centro médico le realizaron estudios para descartar complicaciones: análisis de sangre para medir monóxido de carbono, una placa de tórax y casi dos horas de oxígeno. “La verdad que fue un susto muy grande”, resumió. Afortunadamente, los resultados fueron alentadores. “Por suerte los valores dieron bien y recién me dieron el alta”, confirmó.

El incendio obligó a Matías Alé a cancelar toda su agenda y reprogramar un viaje previsto a Mar del Plata. Ya fuera de peligro, el actor definió lo ocurrido como “una desgracia con suerte” y regresó a su casa para evaluar los daños, ordenar y limpiar. Conmovido, agradeció haber reaccionado a tiempo y hoy intenta retomar de a poco la normalidad, consciente de que estuvo muy cerca de una tragedia.