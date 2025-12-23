Un neuquino fue condenado por la Justicia Federal por transportar casi ocho kilos de cocaína, pero no irá a la cárcel. La pena acordada fue de tres años de prisión en suspenso, una donación de apenas 150 mil pesos al hospital de General Roca, la pérdida de su camioneta Chevrolet S10 de comienzos de los 2000 y el decomiso de los $21.000 que llevaba encima cuando fue detenido en un control vial en Cipolletti en 2018.

El caso se resolvió a través de un juicio abreviado, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad y, sobre todo, aportara información clave que la Fiscalía consideró “veraz, útil y comprobable”. Ese dato fue decisivo para que se le aplicara una pena reducida, pese a la importante cantidad de droga que transportaba.

El operativo que destapó la maniobra se realizó en el puesto del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, ubicado a metros de los puentes carreteros. Allí, durante un control de tránsito de rutina, los efectivos notaron el marcado nerviosismo del conductor, una señal que encendió todas las alarmas.

Ante esa actitud sospechosa, los policías profundizaron la requisa y el resultado fue contundente: dentro del vehículo encontraron 17 “ladrillos” y trozos compactos de cocaína, además de envoltorios sueltos, que totalizaron 7,977 kilos.

Junto a la droga también secuestraron 21 mil pesos en efectivo, dinero cuyo origen nunca pudo ser justificado.

Frente a semejante hallazgo intervino el Juzgado Federal de General Roca, que imputó al neuquino por el delito de transporte de estupefacientes, una figura grave dentro de la ley penal. Sin embargo, con el avance de la investigación y la colaboración del acusado, la causa tomó otro rumbo.

La Fiscalía Federal, representada por Diego Paolini y Joaquín Spina, acordó con la defensora pública Gabriela Labat una salida abreviada. Desde el Ministerio Público destacaron que la información aportada por el imputado permitió avances significativos en otras investigaciones, motivo por el cual se aceptó una condena sin prisión efectiva.

Finalmente, el juez Alejandro Silva avaló el acuerdo y dictó sentencia tal como fue solicitada por las partes. En su fallo dejó en claro que las pruebas reunidas eran contundentes, pero que no podía imponer una pena mayor a la requerida por la Fiscalía.

Además de no ir preso, el condenado deberá cumplir estrictas pautas de conducta durante tres años: mantener domicilio, no cometer nuevos delitos, someterse al control de la DECAEP, abstenerse de consumir drogas y no vincularse con personas relacionadas al narcotráfico.

Como castigo económico, se dispuso una donación de $150.000 al hospital Francisco López Lima de General Roca, el pago de una multa y el decomiso definitivo de la camioneta Chevrolet S10, un modelo de principios de los 2000 que utilizaba para transportar la droga, junto con los $21.000 secuestrados el día del procedimiento.

Así, un caso que comenzó con casi ocho kilos de cocaína camino a destino incierto, terminó con una condena sin cárcel, una donación mínima y la pérdida de un vehículo, dejando nuevamente en el centro del debate el alcance real de las penas en causas de narcotráfico.