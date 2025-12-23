Las farmacias de Río Negro atraviesan una situación crítica debido a las deudas acumuladas por parte de las principales obras sociales del Estado. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia alertaron que tanto PAMI como la obra social provincial IPROSS mantienen pagos atrasados, lo que pone en riesgo la continuidad normal de la provisión de medicamentos, especialmente en el cierre del año.

La entidad expresó su preocupación por el impacto económico que esta situación genera en las farmacias y pidió comprensión a los pacientes. “No se trata de una decisión de las farmacias, sino de un problema ajeno a nuestra responsabilidad”, señalaron, al tiempo que solicitaron paciencia ante posibles demoras o faltantes.

Atrasos de PAMI

La presidenta del Colegio, Alejandra Fanloo, explicó que con PAMI existe un convenio nacional y que los atrasos en los pagos se vienen registrando desde hace varios meses, con una fuerte profundización a partir de agosto. “Antes se cobraban dos quincenas por mes, pero en los últimos meses se abonó solo una. Hoy tenemos acumulado el equivalente a casi tres quincenas completas”, indicó.

Fanloo detalló que el sistema de pago de PAMI se realiza mediante anticipos y saldos parciales, pero los plazos se extendieron de manera significativa: “Pasamos de cobrar entre 30 y 45 días, con un anticipo a los 10 días de trabajo, a percibir los pagos en un promedio de 45 a 60 días. En muchos casos, las fechas se han excedido ampliamente”.

Señaló que existe el compromiso de cancelar parte de la deuda en la última semana del año, aunque advirtió que el daño económico ya es importante. A la demora en los cobros se suma la caída en las ventas, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los pacientes. “La gente no tiene dinero y eso impacta directamente en la economía de las farmacias”, explicó.

La dificultad para cumplir con los pagos a proveedores genera recargos y restricciones en el crédito, lo que afecta la capacidad de reposición de medicamentos. “Es una cadena que se va tensando cada vez más y termina afectando el stock”, sostuvo Fanloo.

Deuda de Ipross

A esta problemática se suma la deuda de IPROSS, la obra social provincial, que registra atrasos de al menos dos quincenas. “La combinación de pagos demorados de PAMI, la deuda de Ipross y la retracción del consumo hace que todo se junte a fin de año, un momento que históricamente ya es complejo”, evaluó.

Finalmente, Fanloo adelantó que en los próximos días habrá reuniones con farmacias para analizar la situación. Aclaró que no está previsto suspender la atención a las obras sociales, ya que “no es una solución”, aunque advirtió que, de no regularizarse los pagos, cada vez más farmacias podrían tener dificultades para garantizar la entrega de medicamentos.