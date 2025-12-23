Alarma en plena madrugada en el Volcán Lanín

Un nuevo operativo de emergencia volvió a encender las alertas en el Volcán Lanín. Durante la mañana de este lunes, una mujer de 30 años sufrió un accidente mientras realizaba el ascenso y tuvo que ser rescatada en una zona de alta complejidad, en medio de un despliegue que demandó varias horas y la intervención de rescatistas especializados.

El episodio generó preocupación por el estado de salud de la joven y reavivó el temor por los riesgos que presenta la montaña, en un contexto sensible marcado por la reciente descompensación de un conocido chef durante una actividad similar.

La caída y los primeros auxilios en la montaña

El alerta se activó cerca de las 6 de la mañana, cuando una guardaparque informó por radio la existencia de una persona accidentada a la altura del refugio Caja. A partir de ese momento se inició el relevamiento de datos para dimensionar la gravedad de la situación y coordinar la respuesta.

Según la información oficial, la mujer había sufrido una caída durante el ascenso. Presentaba un golpe en el párpado izquierdo con sangrado y hematoma, un impacto en el muslo izquierdo con dolor y otro golpe en una zona cercana a la cadera. La atención inicial fue realizada en el lugar, mientras se aguardaba la llegada de los rescatistas.

Un operativo contrarreloj en zona de riesgo

El ICE Centro del Parque Nacional Lanín desplegó una primera cuadrilla integrada por cinco rescatistas que inició el ascenso al macizo. En paralelo, se activó un segundo equipo de relevo, también compuesto por cinco personas, que avanzó hacia el sector conocido como La Directa.

El contacto con la mujer accidentada se concretó alrededor de las 9:20, en la zona de refugios. Allí se realizó la primera evaluación médica y se comenzó con la atención primaria, en un contexto de frío, altura y terreno exigente.

Comunicación directa con el Hospital de Junín de los Andes

Mientras avanzaban las tareas de asistencia, los rescatistas establecieron comunicación directa con una médica del Hospital de Junín de los Andes. Desde el nosocomio se recibieron indicaciones médicas en base a los datos clínicos relevados en la montaña, un paso clave para definir la evacuación y reducir riesgos durante el descenso.

La situación generó inquietud por la posibilidad de complicaciones, lo que obligó a extremar cuidados en cada tramo del operativo.

El descenso y la evacuación final

Una vez estabilizada, el descenso comenzó cerca de las 10:35. Más tarde, alrededor de las 11:40, se realizó el relevo entre ambas cuadrillas en un punto previamente planificado, lo que permitió continuar la evacuación de manera segura.

En simultáneo, se coordinó el envío de una ambulancia del Hospital de Junín de los Andes, que aguardó en la zona de base y el Centro de Informes.

Finalmente, cerca de las 14:30, la mujer fue entregada al personal de salud y trasladada al hospital para una evaluación más profunda.

Crece la preocupación por los ascensos al Lanín

El rescate volvió a poner en foco los peligros de las actividades en alta montaña y la importancia de la preparación, la asistencia profesional y la respuesta rápida ante emergencias. En los últimos días, la descompensación del reconocido chef Christian Petersen durante un ascenso en el Lanín ya había generado preocupación y encendió señales de alerta.

El operativo concluyó tras varias horas de trabajo coordinado entre guardaparques, rescatistas, guías y el sistema de salud, en un entorno donde cada decisión puede ser determinante.