El estadio de Unión Alem Progresista de Allen será escenario este martes desde las 21, de la final única por el título de campeón anual 2025 de la Liga Deportiva Confluencia, entre La Amistad de Cipolletti y Atlético Regina.

Ambos equipos llegaron igualados en la primera posición, tras un extenuante torneo donde todos los equipos de primera división jugaron todos contra todos a dos ruedas, y así definir para el año venidero quienes jugarán en la categoría principal y cuales serán los equipos que militarán en la Primera B o divisional ascenso.

Los dos elencos hicieron una campaña extraordinaria con 33 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, en 42 partidos, logrando la friolera de 104 puntos cada uno lo que habla de una enorme paridad, que se definirá esta noche en "La Mejor del Valle".

A su vez, las dos instituciones lograron avanzar a cuartos de final en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. Los cipoleños dejaron en el camino a Independiente de Neuquén el sábado en La Chacra al derrotarlo por 4 a 1 y se enfrentará a San Patricio de El Chañar. Mientras que Atlético Regina superó a Alianza de Cutral Co en la serie, al empatar 2 a 2 en La Perla del Valle, tras ganar en la ida en el Coloso de Ruca Quimey por 2 a 1 y se medirá con Deportivo Roca. Si pasan sus próximas series, volverán a medirse en semifinales del certamen afista.

El Albo intentará volver a ser campeón después de 9 años. La última vez fue en el Torneo Apertura 2016. En total tiene cuatro títulos de liga, mientras que La Amistad tiene seis y va por el tricampeonato ya que viene de ganar los dos del 2025.

Desde el Club Unión Alem Progresista, entidad anfitriona que recibirá la final del torneo, advirtieron que por ordenanza municipal está "terminantemente prohibido el uso, tenencia, ingreso o activación de pirotecnia (sonora o lumínica". También aclararon que la prohibición incluye bombas de estruendo, cohetes, petardos y otros explosivos además de bengalas, fuegos artificiales y dispositivos que generen chispas, humo o sonido.