Este domingo desde las 16.30hs en La Bombonera se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino donde Boca recibirá a River. En los últimos juegos, el Millonario festejó en casa del Xeneize, y en esta oportunidad el elenco de Gallardo buscará terminar con su crisis futbolística.

El historia dice que se enfrentaron en 264 oportunidades, 92 victorias para Boca, mientras que 88 fueron para el Millonario. Igualaron en 84 oportunidades.

En los últimos enfrentamientos jugados en La Bombonera, River se pudo llevar el triunfo, en el 2024 y por la fecha 15 de la Liga Profesional, el elenco que condice Marcelo Gallardo fue con equipo alternativo priorizando la Copa Libertadores, y con gol de Manuel Lanzini, se llevó los tres puntos por 1-0.

En el 2023, la victoria fue para el elenco que en esa oportunidad dirigía Martín Demichelis, por encima del Boca de Almirón, quien jugó con suplementes pensando en la Copa. Salomón Rondón y Enzo Díaz los tantos de La Banda.

EL último triunfo del Xeneize como local fue en la fecha 18 de la Liga Profesional del 2022. Dirigido por el negro Ibarra, festejó con el tanto de Darío Benedetto.

En el 2021 hubo tres enfrentamientos, en épocas de pandemia el 2 de enero se vieron las caras por la 4ta jornada de la fase campeonato de Copa Maradona, donde el juego terminó en un atractivo 2-2. Ávila y Villa para el elenco que dirigía Miguel Ángel Russo. Girotti y Borré para la visita.

En marzo, fue empate en 1 por la cuarta jornada de la Copa de la Liga, nuevamente Sebastián Villa para el local, Agustín Palavecino lo empató para River.

Dos meses más tarde, se vieron por los cuartos de final, donde la clasificación quedó para el Xeneize por penales luego de igualar 1-1 en los 90´. Tevez para Boca, Julián Álvarez el tanto Millonario.

Para este partido, los momentos son totalmente diferentes, Boca está puntero del Grupo A y si gana, se asegura su boleto a la Copa Libertadores de América. Por su parte el Millonario está 6to en el grupo B, con una racha negativa de derrotas, y tercero en la general que hoy lo deposita en el repechaje a la copa. El equipo de Gallardo debe ganar, descontar un punto, pensando en las dos fechas que quedan de la fase regular.