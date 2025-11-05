El próximo domingo, la Bombonera será el escenario de una jornada muy especial para Leandro Paredes. El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina y uno de los grandes regresos del fútbol nacional, jugará por primera vez como titular un Superclásico ante River.

Paredes ya sabe lo que es medirse con el Millonario, aunque su último recuerdo en estos duelos quedó lejos en el tiempo. Su primera vez fue el 28 de octubre de 2012, cuando con apenas 18 años y 385 minutos en Primera, Julio César Falcioni lo mandó a la cancha en el Monumental. Boca caía 2-1 y el joven mediocampista se animó a tomar la pelota: participó en la jugada del empate con un centro que derivó en el gol de Walter Erviti sobre la hora.

Meses más tarde, bajo la conducción de Carlos Bianchi, volvió a decir presente en otro Superclásico, esta vez en la Bombonera. Ingresó en el segundo tiempo, en reemplazo de Lautaro Acosta, en un partido cerrado que terminó 1-1.

Desde entonces, su carrera tomó vuelo internacional: Roma, París Saint-Germain, Juventus, la consagración mundial en Qatar y el esperado regreso al club de sus amores.

Este domingo, el mediocampista de San Justo vivirá una nueva primera vez. Con la cinta de referente y el corazón azul y oro, Leandro Paredes se meterá de lleno en la historia grande del Superclásico, esta vez desde el inicio y en su casa.